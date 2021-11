La realtà come mai vista

Avete mai pensato cosa provereste a sedervi attorno a un tavolo per una bella partita a carte, per giocare insieme ad altre cinque o sei repliche... di voi stessi?

Avete mai pensato cosa provereste a sedervi attorno a un tavolo per una bella partita a carte, per giocare insieme ad altre cinque o sei repliche... di voi stessi? O vedervi giganti in una stanza, o minutissimi accovacciati su di una sedia enorme? Oppure proiettati nel vortice di un tunnel nel quale scompare ogni riferimento di sopra e sotto e tutto intorno a voi appare sconvolto? Non è un’illusione, tutto questo si può percepire… al Museo delle Illusioni. Un Museo adatto a ogni età, dove ci può divertire, scherzando con il proprio cervello. Attraverso illusioni ottiche, si possono stimolare le proprie capacità cognitive e imparare che la realtà, vista da un’angolatura particolare o distorta, appare molto diversa. Si può scoprire così che gli specchi, posizionati ad arte, possono ridarci un’immagine di noi stessi così come ci vedono gli altri, non speculare e invertita, come avviene invece negli specchi tradizionali. Anche le immagini piane ci possono inoltre apparire tridimensionali, se collocate in un insieme ottico di forme geometriche che si percepiscono concave o convesse. E imparare che gli occhi rappresentati in alcuni volti sembrano seguirci, da destra a sinistra, o viceversa, proprio per la visione elaborata dalla nostra mente. Ovviamente, non manca la sala dei colori, per verificare l’effetto creato dalla luce. Con trucchi prospettici inverosimili, ologrammi e puzzle di legno, tutto è realizzato per stupirci, attraverso un’esperienza incredibile, in un mondo inimmaginabile, nel Museo delle Illusioni, in via L. Settembrini 11, a Milano, dove ogni cosa non è quello che sembra. Per informazioni milan.museodelleillusioni.it. E-mail: milan [at] museodelleillusioni [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro