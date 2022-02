Un corso per creare impresa

Arriva "Yes I Start Up", percorso gratuito di formazione all'autoimpiego che fornisce le competenze necessarie a trasformare un'idea imprenditoriale in realtà.

Creare impresa per creare lavoro, arriva "Yes I Start Up", percorso gratuito di formazione all'autoimpiego che fornisce le competenze necessarie a trasformare un'idea imprenditoriale in realtà, realizzato da Formaper. Si rivolge ai giovani tra i 18 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano, alle donne che non lavorano, a persone disoccupate da almeno 12 mesi. Verranno realizzati corsi mirati a trasmettere le competenze necessarie per avviare la propria startup, dalla creazione del business plan alla preparazione della documentazione richiesta per avviare l’attività. Il corso per giovani, con candidature aperte fino al 18 febbraio 2022, inizia martedì 22 febbraio, con chiusura mercoledì 9 marzo. Il corso per donne e disoccupati, con candidature aperte entro il 25 febbraio 2022, inizia giovedì 3 marzo e si conclude venerdì 25 marzo. L'attività formativa comprende due diversi momenti. La Fase A, con moduli di formazione di base, ha una durata complessiva di 60 ore. La Fase B con un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato, viene erogata in forma individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), per la durata di 20 ore.

Il corso formativo viene realizzato a distanza con piattaforma in live streaming dedicata. I moduli hanno la durata di 5 ore cadauno, ogni giorno per 16 giorni. Concluso il percorso formativo e creato il business plan, si potrà decidere se aderire al Fondo SELFIEmployment, che prevede un finanziamento fino a 50.000, a tasso zero senza garanzie.

Per candidarsi occorre realizzare una breve descrizione del proprio progetto imprenditoriale. Informazioni per partecipare a questo link.

Formaper è un’azienda speciale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nata nel 1987 con lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura d’impresa e allo sviluppo dell’imprenditorialità. Sono oltre 2000 le persone che ogni anno si affidano a Formaper - Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi per ricevere informazioni, orientamento, formazione e assistenza per l'avvio del proprio progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo.

