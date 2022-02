Volendo riprendere quel famoso spot pubblicitario e contestualizzandolo ai giorni nostri, beh... sarebbe "No green pass; no carta d'identità". Ma, stavolta, niente attori, copioni o telecamere, bensì la vita reale. "Già - racconta Giovanna, di Castano...".

"Già - racconta Giovanna, di Castano - Mi è scaduto, infatti, il documento e, purtroppo, non avendo la certificazione verde non posso accedere al Comune per rinnovarlo. Tutto perché le disposizioni per l'emergenza Covid non lo consentono. Ho chiesto se fosse stato possibile avere la documentazione all'esterno del palazzo Municipale, così da compilarla e restituirla, poi, agli appositi uffici o che qualcuno entrasse al mio posto per ritirarle e portarmele fuori, ma mi è stato detto di no. Ho contattato pure le Forze dell'ordine, per spiegare la situazione, però nulla. E ho parlato anche con il sindaco, per provare a trovare una soluzione, e di nuovo niente. Le regole sono regole e vanno rispettate, insomma, è stata la risposta che mi hanno ripetuto; certo, regole che ti tolgono alcuni dei diritti principali e fondamentali e ledono la libertà".

"Nessuno vieta alla signora l'ingresso in Comune, solo che per poter accedere deve avere il green pass base, il che significa, come ho cercato di farle capire, che non è necessario essere vaccinati, ma basta effettuare un tampone (negativo) e potrà normalmente raggiungere gli incaricati del Municipio per svolgere le pratiche necessarie al rinnovo della carta d'identità - conclude il primo cittadino Giuseppe Pignatiello - Esiste un decreto-legge governativo con le direttive legate al contrasto ed al contenimento del contagio per la pandemia che vanno rispettate".

