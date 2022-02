Futura: sabato sera per ripartire

Rialzare la testa e trovare punti preziosi per la seconda parte di campionato: è questo il dogma attuale in casa Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

Rialzare la testa e trovare punti preziosi per la seconda parte di campionato: è questo il dogma attuale in casa Futura Volley Giovani Busto Arsizio, reduce da due sconfitte piene negli ultimi appuntamenti contro squadre dimostratesi più in palla rispetto al gruppo guidato da coach Lucchini. Sia il match di Sassuolo che quello casalingo contro San Giovanni in Marignano hanno visto le Cocche affrontare formazioni in grado di spingere sui fondamentali giusti per mettere in difficoltà Lualdi e compagne, oltre a dimostrarsi più “affamate” in determinati frangenti di gara; sta ora alle biancorosse ritrovare la necessaria convinzione utile a mettere da parte questo periodo no, consci che le capacità a livello tecnico sono ben presenti nel roster bustocco. Anche nel match di domani ci sarà la possibilità di sfruttare il fattore campo, prima di iniziare un tour di 3 trasferte consecutive che inizierà mercoledì prossimo in casa della capolista Brescia.

Ospiti della Futura saranno le ragazze della Olimpia Teodora Ravenna: il gruppo guidato da Simone Bendandi ha accumulato 20 punti fino a questo momento, dopo 7 vittorie nei 14 incontri disputati. Le emiliane sono al momento all’ottavo posto in classifica, appena fuori dalla zona playoff (a cui accederanno le prime 7 squadre di entrambi i gironi): la distanza di 5 lunghezze da Marsala e Olbia non è proibitiva anche in considerazione delle gare da recuperare, ma le ravennati dovranno sbagliare il meno possibile per agganciare la postseason. L’ultima formazione della Teodora schierata in campo, vittoriosa sul campo di Olbia, ha visto la diagonale palleggiatrice-opposto formata da Spinello e Fricano, la coppia Colzi-Torcolacci al centro, Pomili e Bulovic in posto 4 più Rocchi libero.

Si tratta inevitabilmente di un match in cui le biancorosse dovranno fare di tutto per agguantare il risultato: la sfida inizierà alle ore 20.30 di sabato 12 Febbraio presso il PalaBorsani di Castellanza, in via per Legnano 3. L’impianto potrà essere occupato per il 35% della propria capienza (580 spettatori) con accesso garantito agli abbonati biancorossi; si ricorda che l’accesso al palazzetto è consentito solo in caso di possesso di Green Pass “Rafforzato” e di una mascherina FFP2, da indossare durante tutta la permanenza all’interno della struttura. I tagliandi sono disponibili in prevendita tramite il circuito Ticketmaster.

Come sempre, sarà possibile seguire l’incontro in diretta anche a distanza grazie al live streaming gratuito sul canale YouTube di Volleyball World; al termine della gara, spazio alle interviste postpartita a cura di Mattia Andriolo sulle pagine Facebook e YouTube.

