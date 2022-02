Le prime avvisaglie sono apparse domenica: un post e i vincitori di Sanremo in evidenza e un hashtag insolito #tuttacolpadellaminardi. È iniziata così la prima campagna social 2022 di Progetto Magenta: con i "brividi".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Le prime avvisaglie sono apparse domenica: un post e i vincitori di Sanremo in evidenza e un hashtag insolito #tuttacolpadellaminardi. È iniziata così la prima campagna social 2022 di Progetto Magenta: con i “brividi” che dall’Ariston sono arrivati fino a noi. È proseguita martedì con un post sui lavori del Comune in via Santa Crescenzia hanno fatto impazzire il traffico di chi portava i figli a scuola. E il cellulare di Progetto Magenta riceveva messaggi di protesta e di fastidio. E ovviamente come per la canzone vincitrice di Sanremo, non poteva essere che #colpa della Minardi.

E del resto non è vero che da mesi, secondo alcuni rappresentanti delle due amministrazioni

che hanno governato Magenta negli ultimi 10 anni e secondo qualcuno che tifa per loro su vari canali, non è sempre #tuttacolpadellaminardi? E allora diciamolo. Se grazie alle ultime

amministrazioni comunali, ci sono le buche per le strade, se i pali sono sempre più storti, se la passerella pedonale di Pontevecchio chiude dall’oggi al domani, se il traffico impazzisce e se a fronte di un silos da 270 posti sempre vuoto, di parcheggi in città non se ne trovano, se la città è al buio ma le luci nei parchi sono accese tutto il giorno, se se se se se…..Come fa a non essere colpa della Minardi? E non ovviamente di chi ha governato la città in questi lunghi 10 anni?

Sarebbe #tuttacolpadellaminardi se il centro-PD perdesse le elezioni e se il centro-Lega non

trovasse il candidato sindaco. Sarebbe #tuttacolpadellaminardi se Magenta nel 2022

rieleggesse una Sindaca o eleggesse un Sindaco che, grazie alla sua comprovata competenza

ed esperienza negli ultimi 10 anni, porterebbero le lancette dell’orologio a Magenta sempre più indietro (che più di quello che hanno fatto già è da record). E allora, visto che l’unica cosa che sanno dire pur di riprovare a vincere le elezioni e condannare la città agli stessi danni già fatti chi prima e chi poi, facciamo almeno sorridere i magentini, che con quel tipo di politica già sperimentata a Magenta da una parte e dall’altra corrono solo il rischio di addormentarsi.

Da qui, dalla voglia di condividere con i magentini finalmente con ironia e autoironia tutto

quello che non va a Magenta e che noi insieme a loro sapremo cambiare finalmente davvero è nata questa prima campagna alternativa #tuttacolpadellaminardi. Una idea che si ispira con molte differenze a un momento creativo di una campagna milanese di molti anni fa, l’anno prima dell’inizio del decennio a marcia indietro delle due amministrazioni magentine che ci salutano. Questa che parte sarà una campagna che avrà molti sviluppi nei prossimi mesi, sempre con protagonisti i cittadini di Magenta. Ne riparleremo già anche il 19 febbraio nell’evento stampa di lancio della corsa verso Magenta 2022-2027. Buona campagna a tutte e a tutti!

