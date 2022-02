'Bilancio Partecipato': "Proposte dai cittadini"

A Castano si è voluto riproporre il cosiddetto 'Bilancio Partecipato'. I cittadini potranno, allora, mandare le loro proposte per la città. A quella che verrà scelta, 15 mila euro.

Uno strumento di collaborazione e vicinanza tra cittadini e Amministrazione comunale; un'importante opportunità affinché sia proprio la stessa popolazione ad esprimersi e decidere su un progetto o un'iniziativa a favore della città. E, allora, ecco che a Castano si è voluto riproporre il cosiddetto 'Bilancio Partecipato'.

"Un'idea che era già stata attuata con la precedente Amministrazione - spiega l'assessore Alessandro Landini - e che abbiamo voluto mettere nuovamente in campo. Più nello specifico, per lo scopo, sono stati messi a disposizione 15 mila euro che verranno, poi, dati alla proposta che sarà scelta. Fin da subito, invece, i castanesi che lo vorranno, potranno presentare i propri progetti, compilando l'apposito modulo a disposizione sia su Facebook (alla pagina 'Giuseppe Pignatiello Sindaco di Castano Primo', sotto al video di presentazione dell'iniziativa) sia sul sito del Comune e inviando una mail all'indirizzo del protocollo (protocollo [at] cert [dot] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it) o anche consegnandolo in formato cartaceo, sempre allo stesso ufficio negli orari di apertura al pubblico".

Il tempo di raccolta delle varie idee, inoltre, sarà fino al 31 marzo, mentre da aprile scatteranno le valutazioni delle proposte e un sondaggio popolare che decreterà il vincitore. "Da sottolineare - conclude Landini - che i progetti potranno riguardare qualsiasi ambito. Uno strumento al quale crediamo molto e che vuole essere un ulteriore tassello di vicinanza alla gente".

