Approvato l’avviso pubblico per l'anno 2022 per l’assegnazione di fondi per la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi.

Approvato l’avviso pubblico per l'anno 2022 per l’assegnazione di fondi per la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi, in qualità di strumenti per diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura, la riqualificazione di aree abbandonate e la promozione di una maggiore consapevolezza sulla produzione e il consumo di cibo.

Possono presentare la domanda i Comuni, gli Istituti Scolastici pubblici e privati dei diversi ordini e gradi e gli Enti Gestori di Aree Protette, aventi sede in Lombardia.

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino a lunedì 7 marzo e dovranno pervenire all’indirizzo ersaf [at] pec [dot] regione [dot] lombardia [dot] it indicando nell’oggetto “Selezione di progetti per la realizzazione degli Orti di Lombardia 2022 - DOMANDA”.

Gli interventi proposti saranno cofinanziati con la copertura al 50% delle spese sostenute per la realizzazione, fino a un massimo concedibile di € 10.000,00 per gli orti urbani e di € 1.800,00 per gli orti scolastici e collettivi.

L’ammissione delle domande al rimborso spese avverrà “a sportello” secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, determinato esclusivamente dalla data e ora di ricevimento assegnati dalla posta elettronica certificata di ERSAF, fino a esaurimento della dotazione finanziaria indicata nell’avviso.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!