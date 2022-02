Campioni SOI Inveruno

Le punte di diamante della SOI Inveruno nell'ambito dell'atletica leggera continuano a brillare. Da una parte ecco Stefano Marmonti, dall'altra, invece, Alessia Gorla.

Le punte di diamante della SOI Inveruno nell'ambito dell'atletica leggera continuano a brillare. Due settimane fa Stefano Marmonti, leva 2004, specialista nel lancio del disco, nella prima uscita stagionale a Novara, lanciando il disco da 1.75 kg si è aggiudicato il primo posto con 42.15 mt, stabilendo il nuovo Record Sociale Junior, ma soprattutto ottenendo il minimo per i Campionati Italiani Junior, che si svolgeranno a luglio a Rieti.

Mentre Alessia Gorla, leva 2005, ha vinto la medaglia d' argento ai Campionati Regionali Allieve Indoor svoltisi a Bergamo sui 60 mt, stabilendo il suo Personal Best con 7"94 in batteria (poi ribadito in finale con 7"95) e stabilendo il nuovo record sociale assoluto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!