De Bernardi nel CdA di Azienda Sociale

A dicembre c'è stato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Azienda Sociale e Monica De Bernardi, ex capogruppo di Buscate Possibile, è stata nominata come membro del consiglio, nonché vicepresidente dell'importante realtà sociale dell'Altomilanese.

“Fino a un paio di anni fa, ho sempre lavorato in Ats, nell'ambito dei servizi sociali – spiega De Bernardi – Nello specifico il mio ufficio si occupava proprio dei rapporti di piani di zona, quindi delle relazioni tra gli uffici e le aziende che si occupano del sociale nella nostra zona. Quindi, grazie alle mie competenze e interesse, in 15 anni ho maturato l'esperienza giusta per poter prestare servizio in modo pertinente all'interno di Azienda Sociale. Dopo aver presentato il curriculum e la mia candidatura, sono stata votata dall'assemblea dei Sindaci e quindi eccomi qua”.

Insieme a De Bernardi nel Consiglio di Amministrazione, ci sono altri 4 membri: Fausto Sanson (presidente), Alberto Angelo Sanvì, Carlo Azzimonti e Cesare Mario Carabelli.

