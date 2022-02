L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo esprime soddisfazione per l'inserimento del termine 'biodiversità' in Costituzione.

"Finalmente la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali - sottolinea Cattaneo - sono riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione. E questo è avvenuto con un voto espresso in Parlamento della maggioranza pressoché assoluta, modificando l'articolo 9 della Costituzione e stabilendo così un patto generazionale, un segnale forte per le generazioni future".

"La biodiversità - prosegue - è argomento di cui si parla ancora poco. Eppure, la perdita di biodiversità può produrre nel futuro perdite peggiori rispetto a quelle dei cambiamenti climatici. Per cui è fondamentale la sua tutela".

"Come Regione Lombardia stiamo investendo decine di milioni di euro - precisa l'assessore - per la tutela della biodiversità, che rappresenta proprio uno degli strumenti chiave della nostra strategia di sostenibilità ambientale. La sfida che abbiamo di fronte e che sosteniamo con convinzione difatti è dimostrare che l'ambiente e la sostenibilità sono driver dello sviluppo".

E sul clima, Cattaneo fa notare: "Vista la crescente sensibilità sui cambiamenti climatici, forse poteva esserci una specifica indicazione. Possiamo però pensare che la tutela degli ecosistemi richiami anche la necessità di misure specifiche a contrasto dei cambiamenti climatici".

"In Lombardia stiamo elaborando un progetto di legge proprio a contrasto dei cambiamenti climatici. Da oggi - conclude l'assessore - nelle premesse delle nostre delibere potremo richiamare finalmente anche l'articolo 9 della Costituzione: un elemento che rafforzerà le nostre decisioni in tema ambientale. E potremo guardare con più serenità alle misure che dovremo prendere insieme per tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi".

