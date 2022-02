Indagine sui servizi comunali

Periodicamente la promuove. Giusto per sapere dalla voce dei cittadini se la rotta imboccata sia quella giusta o se vi sia da apportare qualche correzione. Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo, con la sua Amministrazione, torna a voler tastare il polso del gradimento dei residenti sui servizi offerti dal comune in quantità e qualità.

"L'indagine - spiega - è un 'importante occasione di partecipazione che ogni cittadino e impresa che si trova a dover interagire con il comune ha di esprimere le proprie opinioni per fornire utili suggerimenti, i risultati dell'indagine consentiranno di raccogliere elementi utili per il miglioramento dei servizi comunali in termini di efficienza ed efficacia, nonché di implementare la digitalizzazione nell'Amministrazione comunale che è un nodo centrale per la pubblica amministrazione".

Il sondaggio consta di sette domande molto mirate che riguardano la facilità o difficoltà di accedere agli sportelli, il rilevamento dei desiderata su cui insistere per arricchire i servizi digitali, la valutazione sull'iniziativa dell'identità digitale e quella su servizi sociali e associazioni impegnate nel delicatissimo periodo dell'emergenza pandemica. Gli ultimi giudizi richiesti riguardano l'iniziativa App Garzone per mettere in contatto in modo ottimale cittadini e commercianti e l'area fitness creata in via Ossona.

