Parrocchia: un 2021 di lavori

Ben 20 punti nell'elenco pubblicato su 'Il Mantice'. Perché il 2021 è stato certamente un anno di lavori per la Parrocchia di Vanzaghello. Tanti, insomma, gli interventi cosiddetti 'straordinari' (ai quali va aggiunta la manutenzione ordinaria) che sono stati messi in campo, appunto, nei dodici mesi da poco conclusi.

Più nello specifico, ecco ad esempio il rifacimento dell'aiuola del centro Monsignor Giani, quindi spazio alla pulizia esterna e interna della grande Croce della Missione, oltre alle tinteggiature della casa parrocchiale e della recinzione di piazza Don Rampini e dello stesso centro 'Monsignor Giani'; ancora, ripristino della pavimentazione dei balconi della casa parrocchiale e della recinzione dell'oratorio maschile (lato vie Roma e dei Mille), rifacimento e messa a norma della cucina della casa parrocchiale, asfaltatura di parti ammalorate dell'oratorio maschile, pulizia e tinteggiatura dell'ossario della chiesa con annesso impianto elettrico e inizio della seconda fase del restauro dell'organo.

Non solo, però, perché ci si è concentrati anche sull'impianto di illuminazione della cappella di Santa Rita, sulla sostituzione del legname ammalorato del centro Monsignor Giani e tinteggiatura di quello in buono stato, passando, poi, per la messa a norma del riscaldamento in Parrocchia, fino a tinteggiare il portico dell'oratorio femminile e delle scale di accesso alle auto, a restaurare il dipinto 'Lasciate che fanciulli vengano a me' del portico dell'oratorio femminile (assieme al portone ed al portoncino di accesso) e delle porte di ingresso della chiesa e della sacrestia di San Rocco, assieme al rifacimento della linea di riscaldamento della scuola Materna e della casa delle suore ed alla tinteggiatura delle aiuole della grotta di Lourdes, della parte esterna della Materna e del muro di cinta e della facciata interna della casa delle suore.

"Lavori che hanno visto coinvolte da una parte le imprese, dall'altra i nostri tanti volontari - scrivono dalla Parrocchia - Questi ultimi sono una preziosa risorsa e un notevole risparmio economico, poiché se tutte le opere dovessero essere affidate ad aziende specializzate, sicuramente non potremmo affrontare le varie spese. Chi volesse, quindi, dedicare un po' di tempo per le attività parrocchiali è il benvenuto e lo potrà fare rivolgendosi in segreteria per avere ogni necessaria informazione. Quanti, invece, volessero dare il loro sostegno economico, lo potranno fare sempre in segreteria oppure tramite bonifico, indicando nella causale 'pro opere parrocchiali' (Iban IT94L0306909606100000017774)".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro