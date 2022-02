Tamponi gratuiti agli studenti

Il rientro a scuola, dopo un periodo di quarantena, non avrà più costi per le famiglie degli studenti di Cuggiono e Castelletto grazie all'accordo tra Comune e Farmacia Armandola.

Un'idea molto apprezzata in tutto il territorio e che, ora, sarà attiva anche per i cittadini di Cuggiono e Castelletto. "Si informa che il Comune di Cuggiono, raccogliendo anche l’invito del Comitato Genitori, ha preso accordi con la Farmacia Armandola di Piazza della Vittoria per agevolare il rientro a scuola in seguito a disposizione di quarantena - spiega l'Amministrazione comunale - L’opportunità di sottoporsi a tampone antigenico rapido in forma gratuita sarà, quindi, riservata agli alunni la cui attività didattica in presenza è stata o sarà sospesa".

Le famiglie delle classi interessate riceveranno indicazioni precise circa il giorno, l’orario e la documentazione necessaria per recarsi alla farmacia.

