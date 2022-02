Giornata antispreco

La cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine sarà protagonista negli agriturismi e nei mercati di Campagna Amica in Lombardia in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari.

Si parte nella mattinata di sabato 5 febbraio: a Milano, al mercato coperto di Porta Romana in via Friuli 10/a, i cuochi contadini racconteranno in diretta come preparare una focaccia a partire dal pane raffermo. A Brescia, nel farmers’ market di piazzetta Cremona, sarà distribuito un decalogo anti spreco, mentre nel mercato contadino di Sondrio protagoniste saranno le ricette a spreco zero della tradizione e quelle rivisitate dagli agriturismi.

Sempre sabato doppio appuntamento a Pavia in piazza del Carmine e nel quartiere Vallone: dalle 9 e per tutta la mattina saranno distribuite ricette anti spreco proposte dai cuochi contadini. La stessa iniziativa si svolgerà in contemporanea anche al mercato di Campagna Amica di Borgo Virgilio (Mantova) e in quello di Pizzighettone (Cremona) dove ci saranno anche i consigli del tutor Coldiretti.

Domenica 6 febbraio, dalle 9 alle 18, appuntamento a Bergamo in città alta dove al mercato di Campagna Amica sarà allestita un’esposizione a tema e saranno distribuite le ricette anti spreco da realizzare a casa.

Per tutto il fine settimana negli agriturismi di Terranostra Campagna Amica non mancheranno menù con esempi di piatti anti spreco, dagli gnocchi di pane alle bucce di patate fritte, dalle polpette della nonna ai malfatti di pane. L’elenco degli appuntamenti è sul sito www.campagnamica.it.

