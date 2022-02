Ritiro ingombranti: prenotazione online

A partire dal prossimo 21 febbraio sarà attivo il servizio di prenotazioni on line per il ritiro ingombranti e R.A.E.E. Gli utenti dovranno collegarsi al sito aziendale www.amaga.it.

A partire dal prossimo 21 febbraio sarà attivo il servizio di prenotazioni on line per il ritiro ingombranti e R.A.E.E. Gli utenti dovranno collegarsi al sito aziendale www.amaga.it, nella sezione 'Servizi' sarà presente sia per il comune di Abbiategrasso che di Motta Visconti, il link 'Sportello Utenti Amaga', mediante il quale previa registrazione potranno effettuare la prenotazione del ritiro a domicilio degli ingombranti e dei R.A.E.E.

