Tamponi dal pediatra

Comune di Arconate e pediatra: accordo per tamponi 'T5' e di uscita dalla quarantena. "Vista la particolare situazione epidemiologica nelle scuole, abbiamo stretto un accordo con la pediatra di Arconate, dottoressa Patrizia Oldani, per l’effettuazione di tamponi 'T5' e tamponi di uscita dalla quarantena per gli alunni delle scuole dell’infanzia e scuola primaria - scrivono - A differenza delle farmacie, al momento Ats dà la possibilità alla dottoressa di eseguire tamponi solo agli alunni che siano suoi pazienti. Abbiamo già richiesto l’estensione del servizio anche a coloro che non siano suoi pazienti: ATS e Regione stanno aggiornando i sistemi e, non appena possibile, il servizio verrà esteso a tutti senza eccezioni. L’Amministrazione comunale desidera ringraziare Patrizia Oldani e il suo collaboratore, Lorenzo Lacchè, per la disponibilità e la generosità dimostrate a favore della comunità arconatese". Più nello specifico, quindi, il servizio verrà effettuato presso l'ambulatorio di via Varese o nel locale appositamente allestito del centro pensionati; mentre per quanto concerne le prenotazioni, occorre telefonare al 331/8802165, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11, con almeno 24 ore di anticipo. Per i tamponi da effettuare su alunni sintomatici, invece, chiamare l'ambulatorio al 338/1105335.

