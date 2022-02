"Perchè non tamponi gratuiti?"

Tamponi gratuiti ai bambini "perchè non anche a Nerviano?". Massimo Cozzi, ex sindaco e ora capogruppo della Lega nervianese sui banchi dell'opposizione, lo chiede all'Amministrazione.

Alcune realtà le hanno già adottate, perché non anche Nerviano? Massimo Cozzi, ex sindaco e ora capogruppo della Lega nervianese sui banchi dell'opposizione, suggerisce all'Amministrazione comunale la soluzione di poter adottare tamponi gratuiti per i ragazzi tra 3 e 14 anni "venendo così incontro - dice- alle criticità oggi presenti nel mondo scolastico". Cozzi, che al riguardo chiede un confronto all'amministrazione del sindaco Daniela Colombo succedutagli alla guida del municipio dell'ex monastero degli Olivetani, sottolinea che "in realtà a noi vicine hanno utilizzato diverse modalità tra cui convenzioni con farmacie del territorio, messa a disposizione di spazi comunali, manifestazioni di interesse mentre, per quanto concerne il pagamento , l'amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento per poter garantire il diritto all'istruzione e alla frequenza". Quale esempio paradigmatico l'ex primo cittadino porta quello del comune di Turbigo dove, dice, "gli studenti potranno usufruire del servizio da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 10.30 prenotandosi ad apposito numero di cellulare da lunedì' al sabato tra le 11 e le 15". Se dovesse verificarsi un caso di positività, nella fattispecie, Cozzi evidenzia come nel caso di Turbigo un rappresentante di classe potrebbe prendere in mano il cellulare e prenotare l'appuntamento per tutta la classe. Iniziative che Cozzi auspica siano sposate anche da Nerviano perchè, conclude, "sono un valido e concreto aiuto per le famiglie nervianesi".

