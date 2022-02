UYBA contro Conegliano

La società biancorossa informa i suoi tifosi che il big-match di febbraio contro l'Imoco Volley Conegliano si giocherà in anticipo sabato sera 12 febbraio alle 20.30.

Mentre la Unet e-work Busto Arsizio riprende oggi gli allenamenti in vista della prossima difficile partita a Scandicci (domenica ore 17, trasferta con gli Amici delle Farfalle qui: https://www.facebook.com/events/612900470014169), la società biancorossa informa i suoi tifosi che il big-match di febbraio contro l'Imoco Volley Conegliano si giocherà in anticipo sabato sera 12 febbraio alle 20.30.

I biglietti la partita saranno disponibili in prevendita da mercoledì 2 febbraio ore 10 a questo indirizzo https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/e-work%20arena e in tutti i punti vendita VivaTicket.

UYBA Volley ricorda che alla E-work Arena è consentito l'ingresso a pubblico per il 35% della capienza, ovvero per 1570 persone.

CONSENTITO INGRESSO con “Super Green Pass” in corso di validità (ad oggi ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi) e mascherina FFP2.

CONSENTITO INGRESSO ANCHE AI TITOLARI DI ESENZIONE, DA ESIBIRE AL CONTROLLO.

Promozione società sportive: solo su prenotazione all'indirizzo tickets [at] volleybusto [dot] com entro 48 ore dall'inizio dell'evento: biglietti a soli 6 euro cad. (settore secondo anello).

UYBA volley ricorda anche che mercoledì 16 febbraio alle 20.30 si giocherà, sempre alla E-work Arena, il recupero della 13a giornata di andata contro la Bosca S. Bernardo Cuneo.

I biglietti già acquistati per l'evento nella sua iniziale collocazione sono validi anche per questa nuova data, mentre la prevendita riapre mercoledì sempre su https://www.vivaticket.com/it/cerca-biglietti/e-work%20arena e nei punti vendita VivaTicket.

Per chi avesso acquistato i biglietti per il 26 dicembre e non potesse partecipare mercoledì 16 febbraio sarà possibile richiedere rimborso dei tagliandi dal 2 al 15 febbraio qui: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro