Boffalora cambia luce

Sono ripresi a Boffalora i lavori di riqualifica e ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, lavori che erano partiti il 16 novembre.

Sono ripresi i lavori di riqualifica e ammodernamento della rete di illuminazione pubblica, lavori che erano partiti il 16 novembre. Ad oggi sono stati cambiati 554 punti luci su 973 totali da sostituire con eventuale braccio a palo e cavo di derivazione, entro la fine di gennaio arriveremo a 700 corpi illuminanti nuovi.

Dopo la metà di febbraio verranno consegnate, all’azienda che sta svolgendo i lavori, le lampade e il materiale necessario per cambiare le luci anche in tutto il centro storico del paese e inizieranno anche importanti lavori sulla linea elettrica dove sarà necessario fare anche degli scavi, verranno istallati nuovi quadri elettrici e aggiunte nuove telecamere.

“Gli operatori sono sul territorio e i lavori proseguono e in questi giorni sono state sostituite le lampade in via Kennedy, via XXV Aprile, via Ponte Nuovo - spiega il sindaco Sabina Doniselli - Ci scusiamo per eventuali disagi”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro