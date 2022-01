Visita del comandante provinciale

Il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Nicola Micene è venuto in visita alla caserma di Inveruno la scorsa settimana.

Il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Nicola Micene è venuto in visita alla caserma di Inveruno la scorsa settimana. “L’incontro, seppur di cortesia, è stato molto positivo e proficuo – commenta il sindaco Sara Bettinelli - Abbiamo una visione che si incontra pur partendo da punti diversi, che vede lo snodo focale nella collaborazione e supporto reciproco tra le diverse realtà. Questa visita ha permesso al comandante di toccare con mano la preziosa e imprescindibile realtà, composta interamente da volontari, presente a Inveruno, ma patrimonio di tutto il territorio. Un insieme di professionalità messe a disposizione della Comunità che supportano e intervengono in aiuto della cittadinanza nei momenti di maggiore criticità e vulnerabilità. Da parte nostra non potranno che continuare ad avere il massimo supporto”.

Parole che trovano riscontro nell'operato dei volontari e non solo, che è costante e fondamentale per la sicurezza dei cittadini. “Nel 2021, sono stati 1129 gli interventi effettuati dai 53 vigili del fuoco volontari, di cui 2 donne) – ci spiega Simone Mainini, responsabile comunicazione della sezione locale - La media degli interventi è stata di 3 al giorno, con un valore mensile medio di 64, impegnando i volontari per 1670 ore su un territorio di oltre 60 comuni, compresa Milano. Tante le tipologie di intervento: quelli più numerosi sono sempre gli incendi, ma più di 350 in totale sono stati quegli interventi di soccorso, salvaguardia e protezione della vita umana. Anche gli animali hanno tenuto impegnati i vigili con 77 interventi tra i quali il recupero di cinghiali, daini nelle acque dei canali Villoresi e Naviglio e nel fiume Ticino e il classico recupero del gatto arrampicato sull’albero.

Stabile il numero degli incidenti stradali - oltre 100 -, ma in diminuzione quelli mortali, mentre invece sono aumentati gli incidenti sul lavoro, anche con delle vittime e/o feriti gravi. Anche nel 2021 siamo stati impegnati con circa 10 interventi legati alla pandemia tra sanificazioni e trasporto di beni urgenti di persone positive e ricoverate negli ospedali. Riguardo alla forza lavoro, dal 1° novembre sono diventati operativi tre aspiranti vigili del fuoco, che hanno superato brillantemente il corso di 120 ore tenutosi presso il comando provinciale di Milano a cura degli istruttori professionali, oltre alla seconda donna vigile del fuoco inserita anch’essa nello stesso periodo”.

