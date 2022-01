27 gennaio, l'Amministrazione comunale di Magenta celebra il 'Giorno della Memoria'. Il sindaco Calati: “Sarà una cerimonia simbolica, ma ricordare è un dovere”.

Giovedì 27 gennaio alle 11.30 il sindaco di Magenta, Chiara Calati, il presidente di Anpi Magenta, Domenico Cuzzocrea, e Giorgio Molho, uno dei figli di Dino, che con la sua famiglia fu nascosto da alcuni magentini nella 'Casa segreta', si troveranno presso la stele di via Diaz per una breve cerimonia istituzionale. Nell'ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria, inoltre, la biblioteca comunale Oriana Fallaci organizza un'esposizione di libri a tema per ragazzi e adulti. Infine, sabato 29 gennaio alle 17.30 presso la Sala Consiliare di via Fornaroli, si terrà un'iniziativa del Centro Culturale Don Tragella 'Fede e amore nel lager: l’esperienza dell’Internato Militare Italiano Enrico Zampetti', che ha ottenuto il patrocinio comunale.

“Anche per questo 2022, dopo quasi due anni di emergenza epidemiologica, le celebrazioni per il Giorno della Memoria cadono in un periodo ancora particolarmente delicato che ci spinge ad essere molto cauti ed attenti. Nonostante questo non possiamo mancare di celebrare questa ricorrenza e l'Amministrazione, insieme ad ANPI Magenta e alla famiglia Molho, terrà quindi una cerimonia simbolica, nel rispetto delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19, presso la stele di via Diaz dedicata ai Giusti, dove un tempo sorgeva la 'Casa segreta', che ricorda i nomi dei sei Magentini insigniti del titolo di Giusti fra le Nazioni per aver nascosto Dino Molho e la sua famiglia per lunghi mesi – ha detto il primo cittadino Chiara Calati – Ricordo inoltre che la nostra biblioteca organizza un'esposizione di libri a tema per ragazzi e adulti perché i libri e le loro storie restano preziosi alleati e custodi attivi del ricordo”.

