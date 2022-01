In occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, il Comune di Magnago e l’Assessorato alla Cultura presentano 'Siamo tutti Uomini – I colori dell’olocausto', uno slide show a cura di Francesco Ive Lombardo, autore del graphic novel.

In occasione della Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo, il Comune di Magnago e l’Assessorato alla Cultura presentano 'Siamo tutti Uomini – I colori dell’olocausto', uno slide show a cura di Francesco Ive Lombardo, autore del graphic novel; seguirà un dibattito con la presenza dell’editore Luca Malini. L’evento si terrà presso la sala conferenze della biblioteca comunale di via Lambruschini, venerdì 4 febbraio alle 21; fino al 12 febbraio sarà allestita una mostra delle tavole presenti nel graphic novel, visitabile negli orari di apertura al pubblico della biblioteca.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro