Il ritorno di Bryan Adams

"Il più grande ottimista è colui che continua ad aspettarsi il meglio, anche di fronte al peggio. Vivere il momento, invece che vivere nella paura".

Bryan Adams svela il nuovo brano “Never Gonna Rain”, disponibile in digitale da oggi, 25 gennaio, che anticipa l’album di inediti “So Happy It Hurts” (BMG) in uscita l’11 marzo 2022.

Dopo la title track “So Happy It Hurts”, l’inno rock’n’roll “Kick Ass”, attualmente in rotazione radiofonica, e il brano scritto per il Calendario Pirelli 2022 “On The Road”, anche “Never Gonna Rain” è destinato a fare breccia nel cuore dei fan con la sua melodia rock e la sua carica di positività: “I'm a believer - I believe there's gonna be a better day rock”.

Un nuovo tassello che si aggiunge a un disco che si preannuncia un inno al rock’n’roll, fatto di brani da cantare a squarciagola e ballad senza tempo, resi iconici dalla sua inconfondibile voce!

“Never Gonna Rain” è stato presentato in anteprima oggi nello show di Steve Wright su BBC Radio 2, ed è accompagnato da un video visibile al seguente link: https://youtu.be/yh66uEd-Ts4.

Racconta Bryan Adams a proposito del testo del brano: «Il più grande ottimista è colui che continua ad aspettarsi il meglio, anche di fronte al peggio. Vivere il momento, invece che vivere nella paura. Trasformare gli aspetti negativi in ​​positivi. Prendere la pioggia e trasformarla in un regalo».

So Happy It Hurts” è il quindicesimo disco in studio del rocker canadese: 40 anni di carriera, brani che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award. L’album contiene 12 brani di cui è autore.

“So Happy It Hurts” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione CD standard, CD deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include CD deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata.

Qui il pre-order dell’album https://bryanadams.lnk.to/SoHappyItHurtsAlbum.

Il nuovo disco arriva dopo il successo di “Shine a Light” (2019) che, ha debuttato al numero uno delle classifiche e degli album nel marzo del 2019 e contiene l’omonimo singolo con Ed Sheeran e un duetto con Jennifer Lopez.

BRYAN ADAMS ha attraversato con la sua musica 4 decenni, durante i quali ha pubblicato 14 album in studio. Le performance di Bryan Adams sono indimenticabili grazie alla sua straordinaria presenza sul palco e alla sua inconfondibile voce. Il suo modo di scrivere canzoni gli è valso numerosi premi e riconoscimenti: 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy award, 1 American Music Award, vari Juno Awards. È stato inserito nella Hollywood Walk of Fame. Ha ricevuto l’Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General’s Performing Arts Award per il suo contributo di una vita alle arti in Canada.

Bryan Adams è anche un fotografo professionista, scatta lui stesso tutte le copertine dei suoi album. Ha scattato il 48° calendario Pirelli. Nella sua carriera ha pubblicato vari libri fotografici con i suoi lavori, l’ultimo è Homeless, del 2019.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro