L'assessore Lego si è dimesso

La notizia è arrivata nelle scorse ore: Edoardo Lego, assessore a polizia locale, sicurezza, protezione civile, associazioni e commercio a Robecchetto, si è dimesso. "Una scelta maturata dopo un'attenta riflessione - dice lo stesso Lego; poche parole, per ora - E una decisione, come potete capire, certamente molto dolorosa. Ci tengo a scusarmi con tutti i cittadini che all'ultima tornata elettorale di ottobre mi hanno dato la loro preferenza alle urne". Così, dopo un mandato da consigliere (con delega sempre alla sicurezza) e, quindi, questi mesi da assessore, ecco, appunto, per Lego le dimissioni. "Ho tentato di dissuaderlo, ma è stato inutile e, di conseguenza, pur non condividendo la sua scelta sono costretto ad accettarla - ha scritto il sindaco Giorgio Braga -

Ringrazio Edoardo Lego per il buon lavoro svolto al servizio del paese e con grande impegno e disponibilità, sia nei cinque anni da consigliere delegato, sia ora in giunta. La squadra non si ferma: ci sono tante cose da fare per la comunità. Il nostro lavoro continuerà con attenzione e serietà, sappiamo di essere chiamati in primis a gestire con grande senso di responsabilità la delicata fase di ripresa 'post' pandemia e tutto il gruppo si sta muovendo in questa direzione, in stretta sinergia con le altre Amministrazioni del territorio e gli enti superiori".

