Nuovo 'Il Gigante' a Cernusco sul Naviglio

Il nuovo “mondo del fresco” targato Il Gigante è uno spazio di 2.500 mq nel quale sono occupati 52 collaboratori di cui 28 nuovi assunti.

Giovedì 27 Gennaio, a Cernusco sul Naviglio (MI), in via Torino angolo via Como, apre un nuovo supermercato della rete Il Gigante. E’ il sessantesimo punto vendita diretto dello storico Brand lombardo della Grande Distribuzione e la sua inaugurazione cade nell’anno del cinquantesimo anniversario di attività sul territorio

Il nuovo “mondo del fresco” targato Il Gigante è uno spazio di 2.500 mq nel quale sono occupati 52 collaboratori di cui 28 nuovi assunti. Il punto vendita è stato progettato e costruito secondo i più alti canoni e le più avanzate tecnologie in termini di efficienza energetica, inserendosi sostenibilmente ed elegantemente nel contesto cittadino. La rete ciclopedonale, già ben strutturata in città, contestualmente alla costruzione della struttura e con la partecipazione dell’Insegna, è stata ulteriormente rinforzata con nuovi percorsi che lo collegheranno al centro città ed ai giardini e alle tratte che ne costeggiano i celebri navigli . Il superstore si colloca in classe energetica A3+, grazie anche al supporto dell’impianto fotovoltaico da 100kvp che renderà il nuovo store parzialmente autosufficiente nella produzione di energia evitando così un’emissione annua in atmosfera di oltre 202.000 Kg di CO2. L’illuminazione sia interna che esterna è completamente a Led, tecnologia a zero emissione di raggi U.V.e I.R. Nella stessa ottica di sostenibilità si pone tutta l’impiantistica del punto vendita e tutto il suo importante flusso di climatizzazione, affidato ad un sistema integrato all’impianto frigorifero che recupera totalmente il calore prodotto dalle stesse centrali. Anche l’operatività dei reparti ha l’obiettivo della sostenibilità, per cui sono stati scelti e installati, per tutte le lavorazioni che prevedono cottura, forni a pellet, tecnologia riconosciuta “a zero emissioni” che genereranno un ulteriore risparmio di produzione ed emissione in atmosfera stimato in circa 115.000 kg di Co2 annui. Tutte le specialità e produzioni proprie saranno esposte e vendute in contenitori C Pet Evolve composte fino all’80% di materiale riciclato, scelta effettuata in ottica di riciclo, riuso e sostenibilità in quanto le vaschette saranno riutilizzabili dai clienti anche per le proprie cotture in forno e al microonde.

“In un momento di instabilità e incertezza economica, in cui si registrano crisi occupazionali, noi siamo comunque positivi e crediamo sia importante continuare ad investire» spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione de Il Gigante «inoltre riteniamo sia molto importante per il Paese e per il Territorio creare nuovi posti di lavoro e soprattutto formare nuovi professionisti e specialisti del settore”

Lo store si propone alla cittadinanza con un ambiente confortevole dove trovare tutto ciò di cui si ha bisogno per la spesa di ogni giorno, con tanti reparti freschi e attrezzati per produrre direttamente come la pasticceria e il forno, celebre per l’utilizzo esclusivo di lievito madre. Sarà un nuovo punto di riferimento a disposizione dei cittadini che potranno acquistare prodotti da forno, torte e pasticcini tra quelli proposti e preparati quotidianamente dai propri specialisti o accedere ad un’offerta personalizzata, anche senza glutine grazie ad un laboratorio dedicato e certificato, scegliendo e prenotando tra un’ampissima gamma di possibilità di gusto e di composizione per i propri eventi e le proprie cerimonie.

Il reparto macelleria presenta un’ampia offerta di carni di Filiera provenienti da allevamenti tracciati, certificati e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali come il Sigillo Italiano.

Non mancheranno nell’assortimento una vasta offerta di pesce sempre fresco e controllato e tante proposte nel mondo del BIO e del Free From. Il Gigante, da sempre attento ai nuovi trend, alle esigenze e ai desideri dei clienti, inserisce nella propria offerta anche un corner sushi, di cui garantisce enorme varietà e comprovata qualità grazie a una consolidata partnership con azienda leader del settore che custodisce l’artigianalità e il controllo che per definizione il prodotto deve assicurare e il cliente pretendere.

Un punto vendita, dunque, che conferma la capacità del brand di innovare e rinnovare per adeguarsi alle mutevoli richieste del mercato strettamente legate ai cambiamenti epocali e generazionali, ma che mantiene e ripropone quella che da sempre ha caratterizzato la propria proposta commerciale, ovvero la promessa di essere Gli Specialisti del Fresco.

La qualità e l’attenzione sono linea guida anche nella scelta dei prodotti che espongono il marchio il Gigante che si impegna a offrire oltre 1000 prodotti a marchio a “Prezzo Basso Sempre”. Si aggiunge anche la nuova linea di prodotti alimentari a marchio “Assaggi e Paesaggi” per apprezzare sempre più l’Italia che li ha prodotti.

L’innovazione e la modernità si confermano anche per ciò che riguarda i servizi. Il punto vendita vuole andare incontro anche ai clienti che per scelta o condizione hanno meno possibilità di frequentare il negozio personalmente offrendo loro il servizio di spesa online in duplice modalità. Adiacente all’ingresso è presente infatti il punto di ritiro “Drive” in cui ritirare la spesa precedentemente prenotata online e preparata da addetti specializzati senza alcun costo aggiuntivo, così come la possibilità di avere la consegna direttamente “a Casa” non solo a Cernusco S/N ma anche in tutti i paesi limitrofi. All’ingresso è presente inoltre un bar con tavola calda “A Modo Mio” e un ristorante “Pollo Campero”, noto simbolo internazionale della ristorazione veloce che strizza l’occhio ad un pubblico giovanile o a chiunque sia attratto da esperienze di gusto esotiche e particolari.

Non solo supermercato quindi, Il Gigante, anche a Cernusco, si vuole proporre come luogo di incontro e di intrattenimento, di servizio con i negozi di ottica, parrucchiere, lavanderia e lo studio dentistico, al servizio della cittadinanza, volontà che ha reso l’Insegna, nei suoi 50 anni di attività, una vera e propria istituzione in ogni territorio dove si sia insediata.

“L’esperienza di acquisto – per Giancarlo Panizza, il Presidente del Gruppo– è la ragione per la quale un cliente ritorna da noi. L’apertura a Cernusco, in un momento così difficile per tutto il nostro territorio, vuole essere un segnale positivo e di fiducia nel futuro che una azienda italiana, che difende i valori e le tradizioni soddisfacendo le nuove esigenze, dà a tutta la cittadinanza. I tempi cambiano, la vita è sempre più accelerata e noi vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie moderne dando loro qualità, certezze e comodità della spesa quotidiana”.

Il Gigante, che conta oltre 60 centri commerciali, ipermercati, supermercati di prossimità e negozi in franchising, è Socio di Selex Gruppo Commerciale, seconda realtà italiana della distribuzione moderna per volumi di acquisto.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro