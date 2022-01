"Fake news sulle donazioni di sangue"

"Esprimiamo viva preoccupazione per le numerose fake news che circolano in rete relative al fatto che il sangue dei vaccinati non possa essere donato...".

"Esprimiamo viva preoccupazione per le numerose fake news che circolano in rete relative al fatto che il sangue dei vaccinati non possa essere donato in quanto metterebbe a rischio il ricevente, oppure che verrebbero buttate sacche di sangue di vaccinati in quanto non utilizzabili, o ancora che il Covid possa essere trasmesso per via trasfusionale, ecc... Si tratta di bufale pericolosissime e completamente infondate, prive di qualsiasi fondamento scientifico, spesso diffuse sui social come falsi documenti ufficiali". A lanciare l'allarme è la Croce Rossa. "Segnaliamo, invece, che in questo momento a causa della pandemia la donazione ha subito un severo arresto e le necessità di sangue sono, invece, aumentate. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini a donare il sangue per il benessere della collettività, già provata da due anni di pandemia. Abbiamo imparato da essa il valore della solidarietà e dell’aiuto reciproco, mettiamoli in atto attraverso un gesto semplice e sicuro come quello della donazione del sangue - conclude Paolo Monorchio, referente nazionale CRI per la Donazione Sangue".

