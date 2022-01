Milano e le sue imprese per la sostenibilità. "I dati presentati dal rapporto Greenitaly 2021 di Fondazione Symbola e Fondazione Cariplo confermano numericamente l’impegno della nostra città, appunto, nei confronti della sostenibilità - ha scritto il sindaco".

Milano e le sue imprese per la sostenibilità. "I dati presentati dal rapporto Greenitaly 2021 di Fondazione Symbola e Fondazione Cariplo confermano numericamente l’impegno della nostra città, appunto, nei confronti della sostenibilità - ha scritto il sindaco Beppe Sala - nel 2020 il 43,8% dei contratti di 'green jobs' attivati in Lombardia è stato sottoscritto qui, un primato nazionale che equivale a oltre 116 mila assunzioni e più di 35mila aziende che hanno fatto o hanno in previsione eco-investimenti". Non solo, Milano cresce in piantumazioni di nuove alberature (in questa stagione 90mila grazie al progetto ForestaMi), in percentuale di rifiuti destinati alla raccolta differenziata, in chilometri di piste ciclabili e ancora nel rinnovo dei veicoli destinati al trasporto pubblico così come nel potenziamento dei mezzi di sharing. "Milano ha sempre creduto nella transizione ambientale e il nostro impegno in questi anni come Amministrazione lo conferma - ha concluso il primo cittadino - Abbiamo deciso di farlo perché l’abbiamo ritenuta una priorità per essere contemporanei, ma un riconoscimento importante va anche alla volontà dei tanti milanesi e delle tante milanesi di vivere in una città più sostenibile, inclusiva e a misura di persona".

