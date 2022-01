Interrogazione su piazza Francesco della Croce

Ancora una volta finisce sotto i riflettori. La situazione critica di piazza Francesco della Croce continua ad animare molto il dibattito in paese. E a mettere il suo mattone provvede ora anche il gruppo di opposizione 'Scelgo Dairago', che ha deciso di sottoporre la questione al sindaco Paola Rolfi attraverso un'interrogazione.

Ancora una volta finisce sotto i riflettori. La situazione critica di piazza Francesco della Croce continua ad animare molto il dibattito in paese. E a mettere il suo mattone provvede ora anche il gruppo di opposizione 'Scelgo Dairago', che ha deciso di sottoporre la questione al sindaco Paola Rolfi attraverso un'interrogazione. "Nell'ultimo anno - spiega la lista - si sono intensificate in maniera preoccupante le situazioni di degrado presso piazza Francesco della Croce, il comitato di piazza San Francesco lamenta ancora schiamazzi e vandalismi notturni e risulta pressoché costante il ritrovamento di rifiuti e bottiglie di vetro abbandonati in maniera sparsa dagli avventori dell'area in oggetto". La lista conclude quindi che "tale situazione di degrado non risulta più tollerabile per residenti e fruitori, in particolare per le famiglie con bambini". E chiede quindi che il problema approdi sui banchi del prossimo consiglio comunale con due esigenze di chairimento particolari ovvero i provvedimenti che l'amministrazione intenda adottare e l'effettivo funzionamento delle telecamere installate.

