Si apre ufficialmente il tesseramento Pro Loco San Giorgio su Legnano per l’anno 2022. "Entrare in Pro Loco non impone alcun obbligo o vincoli: si collabora quando si vuole e solo se si ha tempo, ma ti permette di accedere a sconti e promozioni in moltissime attività locali e in tutta Italia (grazie alle convenzioni UNPLI); ma non solo, essere socio dà un rilevante sostegno dell’associazione, garantendo così la possibilità di realizzare eventi sempre più di rilievo - scrivono - Con l’arrivo delle tessere 2022, abbiamo organizzato per ora due incontri con i soci e futuri soci: sabato 22 gennaio, dalle 15 alle 18 in piazza Mazzini, e domenica 23 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 in via Roma, 24 (parcheggio della chiesa). Saremo presenti in queste due occasioni con il gazebo ProLoco per raccontare a chi passerà le nuove iniziative, i vantaggi e tutte le informazioni che richiederanno". Sarà anche l’occasione per presentare le nuove convenzioni con le attività locali e gli espositori del mercato contadino, stipulate per l’anno 2022-2023. "Ricordiamo comunque a tutti che il tesseramento Pro Loco è possibile farlo in qualsiasi momento dell’anno, venendo a trovarci duranti gli eventi oppure contattandoci a prolocosangiorgio [at] libero [dot] it o sulle nostre pagine social - concludono".

