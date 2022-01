Sono 472 i positivi

La situazione Coronavirus nelle comunità di Inveruno e Furato è in una fase ancora di altissima contagiosità: "472 sono i nostri concittadini positivi e 3 nostri concittadini sono ricoverati in strutture ospedaliere".

Numeri che fanno 'paura' ma che fortunatamente, per la maggior parte di essi, si manifestano in forma lieve. La situazione Coronavirus nelle comunità di Inveruno e Furato è in una fase ancora di altissima contagiosità: "472 sono i nostri concittadini positivi, con un incremento di 20 casi di positività. 3 nostri concittadini sono ricoverati in strutture ospedaliere del territorio - spiega il sindaco Sara Bettinelli - 51 sono i concittadini in quarantena obbligatoria, mentre la bella notizia è che 15 concittadini sono ufficialmente guariti. Continuo a ricordarvi il canale diretto con il Comune per ogni necessità in relazione all’emergenza".

