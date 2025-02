Sospeso servizio farmaceutico

La decisione, che riguarda la frazione di Furato, è stata presa dalla Farmacia Lupo, attuale titolare del servizio, a causa di difficoltà legate alla carenza di personale.

La cittadinanza di Furato è informata che il servizio di dispensario farmaceutico presente in via Alfieri verrà sospeso a partire da giovedì 6 febbraio 2025. La decisione è stata presa dalla Farmacia Lupo, attuale titolare del servizio, a causa di difficoltà legate alla carenza di personale, che rendono impossibile la prosecuzione della gestione.

L’amministrazione comunale, consapevole dell’importanza del dispensario farmaceutico per i cittadini, ha già avviato le procedure necessarie per individuare un nuovo gestore in grado di garantire la continuità del servizio e soddisfare le esigenze della comunità.

Nel frattempo, si invitano i cittadini a rivolgersi alle farmacie presenti nelle zone limitrofe per l’acquisto di medicinali e altri servizi farmaceutici. L’amministrazione comunale si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi sullo stato della procedura di assegnazione e sui tempi previsti per la riattivazione del dispensario.

"Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati e ringraziamo la comunità per la comprensione", ha dichiarato l’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

