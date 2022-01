Con i led per risparmiare

Una nuova illuminazione destinata non solo a rendere più bella e vivibile Inveruno, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente, con un risparmio energetico di oltre il 67%.

Una nuova illuminazione destinata non solo a rendere più bella e vivibile Inveruno, ma anche a dare una grossa mano all’ambiente, con un risparmio energetico di oltre il 67% e 280 tonnellate in meno di CO2 immesse nell’atmosfera all’anno. È questo il senso dell’accordo stretto tra il Comune di Inveruno e Hera Luce, che prevede la sostituzione di circa 1900 punti luce con apparecchi a LED di ultima generazione in tutto il territorio comunale: un completo restyling che si concluderà in un anno, che porterà benefici a tutta la comunità. Le nuove installazioni saranno del tipo cut-off, cioè progettate per orientare tutta la luce emessa verso la strada e saranno dotate di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte per limitare lo spreco energetico e il disagio verso le abitazioni, nel pieno rispetto della legislazione in materia di inquinamento luminoso e di illuminazione stradale. Oltre alla sostituzione dei punti luce con impianti LED, che consentiranno di risparmiare 713.819,57 kWh/anno pari al consumo medio annuo di 264 famiglie, infatti, saranno sostituiti i lampioni ammalorati, riqualificati i quadri elettrici e saranno installati e illuminati cinque nuovi attraversamenti pedonali. Oltre alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, all’interno del progetto sono previste anche alcune migliorie per l’intero territorio comunale, che innalzeranno il benessere dei cittadini, la sicurezza e l’efficienza dei servizi comunali. Tra le varie migliorie offerte, infatti, è prevista la realizzazione di cinque nuovi attraversamenti pedonali in sicurezza e l’ammodernamento degli impianti semaforici. Il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e di carbon neutrality. Si ricorda che, per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, il nuovo numero verde è l’800.498.616: gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7. “Questo intervento è un progetto importantissimo per le nostre comunità – spiega il sindaco Sara Bettinelli – il passaggio alla luce a led garantirà un’illuminazione più uniforme e completa delle strade cittadine, ma al tempo stesso garantendo un risparmio energetico importante in termini economici. Le moderne tecnologie sono fondamentali per avere un futuro più green e sostenibile per i nostri paesi. Da sempre, come Amministrazione, lavoriamo in questa direzione e sono felice che si possa lavorare per una Inveruno e Furato sempre più bella e sostenibile”.

