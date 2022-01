'AutAcademy': scuola agraria per ragazzi autistici

Apre nel Parco di Monza, AutAcademy, la prima scuola agraria in Italia di formazione professionale per i ragazzi autistici dai 16 ai 29 anni.

“La Lombardia si conferma ancora una volta all’avanguardia nella realizzazione di progetti di inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico. Il 2022 si apre, infatti, con la notizia dell’apertura, nel Parco di Monza, di ‘AutAcademy’, la prima scuola agraria in Italia di formazione professionale per i ragazzi autistici. Si tratta di un progetto unico nel suo genere che, come Regione, siamo fieri di aver incoraggiato e sostenuto”. Lo dichiara Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia. Orientamento per i giovani - “Il progetto – spiega – risponde all’esigenza di orientare i giovani, una volta concluso il percorso di studi, alla valorizzazione delle proprie capacità lavorative e a offrire un percorso specifico finalizzato all’inserimento lavorativo in realtà aziendali del territorio. Rivolta ai ragazzi dai 16 anni fino ai 29 anni, ‘AutAcademy’ va nella direzione di consentire ai ragazzi l’acquisizione di un’autonomia di vita. Che resta uno degli obiettivi più importanti da raggiungere quando parliamo di persone con disabilità”. Traguardo da replicare in altri territori - “Quello raggiunto con l’avvio di questo progetto – ha concluso l’assessore Locatelli – è un traguardo che ci rende molto orgogliosi. La strada non è stata semplice, ma la collaborazione tra le varie istituzioni, Regione, Governo e Provincia di Monza e Brianza, e la tenacia della famiglia Perego, ci hanno permesso di realizzare questo percorso che auspico possa essere replicato anche altrove. Così da dare a un numero sempre maggiore di giovani e alle loro famiglie la speranza di un futuro migliore”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro