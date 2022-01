Martedì 18 gennaio primo appuntamento di questo nuovo anno dell’imperdibile cabaret del Circolone. Il famoso Laboratorio di cabaret 'Roba da Ridere' vi aspetta.

Martedì 18 gennaio primo appuntamento di questo nuovo anno dell’imperdibile cabaret del Circolone. Il famoso Laboratorio di cabaret 'Roba da Ridere' vi aspetta con un cast stellare che vede la partecipazione di Giovanni D’Angella, che dal 2012 si esibisce in importanti trasmissioni televisive tra cui Zelig off, Zelig Circus, Tu si que vales, Eccezionale Veramente, Max Pieriboni comico cabarettista, autore e attore presente per anni nel circuito della trasmissione Colorado. Continuiamo con Urbano Moffa, monologhista e caratterista dalla grande energia e capacità interpretative, i 'Fatti Così', un funambolico duo che conferma come il nostro territorio sia capace di produrre alta qualità e creatività, Alessandro De Santis anche lui presente sul palco di programmi tv come Caffè Teatro Cabaret, Comedy Central e Colorado.Il tutto sotto lo sguardo 'benedicente' dell'autore e regista Riccardo Piferi. Comici professionisti e artisti che vogliono sperimentarsi, provare nuovi testi e battute, incuriosirvi, stupirvi, emozionarvi e regalarvi esplosive risate. Modalità d’ingresso - Cena dalle 20 – Laboratorio dalle 22, cena + spettacolo: 25 euro. Solo spettacolo 15 euro (con una consumazione compresa). Prenotazione tavolo obbligatoria al numero 375/6769311. Obbligo di 'green pass' rafforzato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro