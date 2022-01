Si chiama 'Officine della Salute', il progetto di Croce Rossa Italiana nato per dare un aiuto concreto alle persone che vivono in condizioni di fragilità.

Si chiama 'Officine della Salute', il progetto di Croce Rossa Italiana nato per dare un aiuto concreto alle persone che vivono in condizioni di fragilità e che hanno difficoltà di accesso ai servizi. Visite specialistiche gratuite, farmacia solidale, sostegno alimentare e supporto psicologico per superare le disuguaglianze sociali e sanitarie sempre più in crescita a causa dell'emergenza Covid-19: sono solo alcuni dei servizi che verranno messi in campo.

