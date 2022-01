Famiglie bisognose: 200 quintali di cibo

Al via in Lombardia la distribuzione di 200 quintali di cibo italiano di qualità destinati a famiglie bisognose piegate dall’emergenza Covid.

Al via in Lombardia la distribuzione di 200 quintali di cibo italiano di qualità destinati a famiglie bisognose piegate dall’emergenza Covid. Lo rende noto la Coldiretti Lombardia nell’annunciare che nelle prossime ore verranno consegnati in diverse province pacchi contenenti ognuno prodotti agroalimentari 100% Made in Italy: dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al prosciutto crudo, dalla farina al Grana Padano e al Parmigiano Reggiano, dal Provolone al latte UHT, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola ai biscotti per bambini e agli omogeneizzati. L’iniziativa – precisa la Coldiretti Lombardia – si inserisce nell’importante azione di solidarietà promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese per dare un segnale di speranza alle fasce più deboli della società, soprattutto in questo momento di nuovi timori per il futuro con la pandemia Covid che è tornata a fare paura per la variante Omicron. L’operazione – continua la Coldiretti - vuole anche mettere in evidenza le grandi eccellenze alimentari del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero e rappresentano un risorsa determinante da cui ripartire. I nuclei familiari destinatari dei pacchi solidali – specifica la Coldiretti Lombardia – saranno individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme alle amministrazioni comunali, associazioni caritatevoli e realtà del terzo settore. A livello nazionale dall’inizio della pandemia – conclude la Coldiretti – sono oltre 6 milioni i chili di prodotti tipici Made in Italy, a chilometro zero e di altissima qualità, distribuiti dagli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica per garantire un pasto di qualità ai più bisognosi. Un impegno reso possibile dalla grande partecipazione volontaria dei cittadini al programma della “Spesa sospesa” promosso negli oltre mille mercati di Campagna Amica da Nord a Sud dell’Italia e dal contributo determinante di importanti realtà del Paese.

