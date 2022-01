La stagione del Teatro Lirico

Il Teatro Lirico di Magenta offre una ricca stagione teatrale e musicale che partirà davvero tra poche settimane.

Cambiano le regole per andare al cinema e a teatro (si può entrare solo esibendo un super green pass valido e occorre indossare per tutto il tempo dello spettacolo una mascherina Ffp2), ma la voglia di passare una serata culturale e di intrattenimento non deve cambiare! Il Teatro Lirico di Magenta offre una ricca stagione teatrale e musicale che partirà davvero tra poche settimane. Per quanto riguarda commedie e drammi, si comincia il 16 gennaio con 'Marjorie Prime', una produzione di Teatro Franco Parenti, il testo dell'opera è stato tra i finalisti del premio Pulitzer nel 2015, mentre l’anziana Marjorie viene interpretata da Ivana Monti. Si prosegue con 'Partenza in salita', con Corrado e Camilla Tedeschi, e 'Ho perso il filo', con Angela Finocchiaro e testo di Walter Fontana. Il 30 marzo andrà in scena 'Se non posso ballare, questa non è la mia rivoluzione', uno spettacolo di grande virtuosismo con Lella Costa in una prova d’attrice straordinaria: un monologo, una sola attrice ma tante, tante donne quanti sono i minuti sulla scena. Si prosegue con 'La camera azzurra', di George Simenon, per poi concludere con 'Almeno tu nell'universo', una produzione ATIR Teatro Ringhiera. “Un avvio di nuovo anno davvero speciale – ha commentato il Sindaco Calati – che vuole anche essere un augurio e un segno di speranza.” La stagione musicale, invece, prenderà le mosse il prossimo 29 gennaio e accompagnerà la cittadinanza fino alla primavera, in collaborazione come sempre con l’associazione TOTEM. La Stagione si aprirà con lo straordinario concerto ‘Musica Virtuosa’ con il violoncellista Enrico Bronzi. Domenica 27 febbraio, invece, è la volta di ‘Il carnevale degli animali’, un’opera buffa e irriverente composta proprio per la festività. Il 18 marzo è il turno di Italian Harmonists, uno strepitoso quintetto di voci maschili del Teatro alla Scala, mentre il 23 aprile è in calendario ‘Mille e una notte’, un maestoso programma per vivere tutto lo stupore e l’emozione della musica di Rimsky-Korsakov. L’ultimo appuntamento è per sabato 7 maggio con ‘Maratona Bach’. Per rendere più agevole la scelta di partecipare a un singolo spettacolo, vista anche l’incertezza della pandemia, la vendita sarà di biglietti singoli, mentre non sarà possibile acquistare un abbonamento all’intera stagione. INFO BIGLIETTI - I biglietti sono acquistabili presso il Teatro Lirico di Magenta, in via Cavallari 2, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12. Inoltre tutti i biglietti sono acquistabili online sul portale www.vivaticket.com.

