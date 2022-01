Corbetta per lo screening Covid

La città di Corbetta si sta trasformando in un punto di riferimento importante nello screening del contagio da Covid-19 nel nostro territorio.

La città di Corbetta si sta trasformando in un punto di riferimento importante nello screening del contagio da Covid-19 nel nostro territorio, con ambizioni a divenire ancora di più centro sinergico della lotta alla pandemia. Sono tantissime le richieste di prenotazioni di tamponi antigenici che arrivano alla Farmacia Comunale, che in questi ultimi giorni ha organizzato delle giornate di screening straordinarie (come quella di domenica 9 gennaio, in collaborazione con infermiere volontarie e la Croce Rossa cittadina). Il sistema tamponi del territorio è decisamente al collasso, ed ecco allora il sindaco Marco Ballarini offrire ad Ats nuove strutture per la realizzazione di punti tampone: il Parco di Villa Pagani, dove già l’hanno scorso era stato attivato un punto tamponi drive through, ma anche l’ambulatorio distaccato presso la Farmacia Comunale 2. Corbetta appare attenta anche nel controllo del rispetto delle norme anti-Covid anche da parte degli esercizi commerciali: è stato il primo cittadino a dare notizia di una multa inflitta a un ristorante del territorio corbettese per non aver controllato il 'green pass' di due clienti, trovati sprovvisti della certificazione ormai divenuta obbligatoria.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro