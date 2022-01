Ennesimo vandalismo

Con l'ultima segnalazione da Castelletto sono quattro gli episodi di vandalismo che hanno colpito la comunità cuggionese in queste festività natalizie.

E sono quattro... sì, sono davvero quattro gli episodi di vandalismo che hanno colpito le comunità di Cuggiono e Castelletto in queste festività natalizie. Tanti, troppi. Prima hanno distrutto tutte le lavorazioni dei bambini fuori dalla scuola elementare, poi i 'personaggi' del bosco realizzati in Villa Annoni. Quindi le decorazioni del WWF in piazza della Vittoria. Ed infine, appena dopo queste feste, l'ultimo episodio a Castelletto di Cuggiono. Lo segnala su facebook Gianni Cameroni: "Vorrei dire a quel poveraccio che ha rubato un alberello che lo compatisco perché solo una (...) poteva fare questo gesto ignobile. Erano tre ora sono rimasti solo due". Un gesto senza senso, l'ennesimo di questo periodo cuggionese che, dopo i danni ed vandalismi alle ambulanze della scorsa estate, sembra non avere tregua.

