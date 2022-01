Gli Ado da Papa Francesco

Gli adolescenti della Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano Primo e Buscate sono andati a Roma guidati dal coadiutore don Giacomo Beschi.

Un'esperienza di fede, di amicizia, di condivisione, per sentirsi "Chiesa". Anche in queste settimane di grande attenzione alle norme, in cui tutto è comunque più complesso per vivere insieme vacanze e pellegrinaggi, gli adolescenti della Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano Primo e Buscate sono andati a Roma guidati dal coadiutore don Giacomo Beschi, così da iniziare questo 2022 con il giusto spirito.

Tre giorni intensi, che hanno permesso ai ragazzi di scoprire la storia e la cultura della Roma cattolica e della storia della Capitale, culminati con la visita in San Pietro e un saluto particolare del Santo Padre Papa Francesco: “(…) rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto gli adolescenti delle Diocesi di Brescia, quelli del Decanato di Castano Primo e quelli della Parrocchia Santa Francesca Cabrini di Lodi. A tutti la mia benedizione (…)“.

Tra i momenti più toccanti e indelebili vi è stato, al termine dell'udienza pubblica, il saluto personale con Papa Francesco. Il Santo Padre, con la consueta disponibilità e umanità, ha salutato i giovani castanesi e buscatesi lasciando in loro un ricordo ed un'emozione che non dimenticheranno mai.

Rientrati a casa, anche il sindaco di Castano Primo Gisueppe Pignatiello ha voluto essere vicino ai giovani della sua comunità: “Oggi vi saluto con un messaggio importante e con le immagini dei nostri ragazzi che in questi giorni hanno avuto la grande opportunità di incontrare il nostro Papa Francesco. Grazie ragazzi e grazie ai vostri educatori, siete il coraggio, siete l’impegno, siete l’esempio, siete un grande segno di speranza ed oggi soprattutto siete vero ossigeno per tutti noi. Un grande abbraccio“.

