Inveruno: 329 positivi

"In relazione alla situazione Covid nella nostra Comunitá siamo arrivati a 329 concittadini positivi, mentre i concittadini guariti sono 4".

Continua la crescita delle positività nei nostri comuni. Anche Inveruno prosegue ad avere un aumento costante dei casi di coronavirus in paese.

41 sono i cittadini in quarantena obbligatoria.

‼️NUOVO DECRETO LEGGE CON MISURE CONTRO IL COVID‼️

💉 Obbligo vaccinale per tutti i maggiori di 50 anni, dall’entrata in vigore del decreto e fino al 1° giugno 2022 (salvo esenti con certificazione medica).

📗 Dal 15 febbraio 2022 estensione dell’OBBLIGO di green pass vaccinale per i lavoratori con età da 50 anni.

🏭 Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma con corrispondente riduzione dello stipendio.

🏤 Dal 20 gennaio 2022 obbligo di green pass semplice per l’accesso a servizi alla persona, pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali.

🏫 Scuole

👶 Nidi e asili: con 1 positivo in classe, sospensione attività per 10 giorni

👦🏻 Primarie: con 1 positivo, test antigenici e molecolari a tutta la classe; con 2 positivi, DAD per 10 giorni.

👫 Medie e superiori : fino a 2 casi in classe, autosorveglianza con mascherine FFp2 e didattica in presenza; con 3 casi in classe, DAD per 10 giorni per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo; per gli altri soggetti, che diano dimostrazione di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine FFP2; con almeno 4 casi in classe, DAD per 10 giorni.

