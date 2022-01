Lotteria Italia: 20 mila euro a Ferno

Ancora una volta la fortuna "bacia" Ferno. Proprio nel Comune della provincia di Varese (o più presumibilmente allo scalo aeroportuale di Malpensa), infatti, è stato venduto uno dei biglietti vincenti (da 20 mila euro) della 'Lotteria Italia 2021'. La serie del tagliando è O 348186, per un'altra significativa vincita che visto protagonista il territorio.

