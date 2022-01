Si amplia il cimitero

L'amministrazione comunale di Casorezzo, in considerazione delle inevitabili esigenze future, si è posta il problema dell'adeguatezza della sua ricezione cimiteriale.

Il progetto era già in campo. Ora vi è anche il nome di chi lo realizzerà. L'amministrazione comunale di Casorezzo, in considerazione delle inevitabili esigenze future, si è posta il problema dell'adeguatezza della sua ricezione cimiteriale. E a tal fine ha messo in campo un intervento con il quale mira a irrobustirla. "Il progetto - spiega il comune all'interno della determina di adozione del provvedimento - prevede di predisporre un ulteriore ampliamento del campo P di ventiquattro tombe già previsto nel Piano cimiteriale al fine di fare fronte alle future esigenze". L'intervento muoverà un importo di circa dodicimila Euro e sarà affidato a un'impresa di Inveruno.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro