Un nuova dottoressa

Torna a completarsi l'offerta di medici di base per la comunità di Cuggiono e Castelletto. Con l'inizio di gennaio è infatti entrata in servizio la dottoressa Marta Crespi che va a coprire le richieste dei cittadini ancora in attesa di un medico in paese.

"Nella giornata di ieri sono stato al centro Kuster per dare il benvenuto alla dottoressa Marta Crespi e per augurare ai nostri medici di base, finalmente al completo, un buon lavoro per il nuovo anno e per ringraziarli del loro prezioso operato, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo da quasi due anni a questa parte - ha spiegato il sindaco Giovanni Cucchetti - Vi ricordo che si può procedere con la scelta della nuova dottoressa, vi lascio di nuovo il link con le modalità: https://comune.cuggiono.mi.it/.../Scelta-Revoca...

Per qualunque altra informazione, invece, i contatti della segreteria del centro medico sono i seguenti Tel. 02/45076285 – da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12.00 e dalle 16 alle 18 Mail: cmpkuster [at] gst-medicina [dot] it"

Dr. Sergio Giannini

Lunedì 15.00 - 19.00

Martedì 09.30 - 12.30

Mercoledì 15.00 - 19.00

Giovedì 09.30 - 12.30

Venerdì 14.00 - 18.00

Dr.ssa Marta Crespi

Lunedì 17.00 - 19.00

Martedì 08.30 - 10.30

Mercoledì 17.00 - 19.00

Giovedì 08.30 - 10.30

Venerdì 08.30 - 10.30

Dr.ssa Daniela Galimberti

Lunedì 10.00 - 13.00

Martedì 15.30 - 19.00

Mercoledì 10.00 - 13.00 e 16.00 - 18.00

Giovedì 15.30 - 19.00

Venerdì 10.00 - 13.00

Dr. Gianmario Borroni

Lunedì 16.00 - 19.00

Martedì 10.30 - 13.00

Mercoledì 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00

Giovedì 10.00 - 13.00

Venerdì 16.00 - 19.00

