Valle Olona: 107 ricoverati

A oggi, 3 gennaio 2022, sono ricoverati negli Ospedali dell’ASST Valle Olona 107 pazienti Covid-19, così suddivisi: 50 a Busto Arsizio, 38 a Gallarate (di cui 4 in Terapia intensiva), 19 a Saronno.

In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) abbiamo 11 pazienti: 6 a Busto, 3 a Gallarate, 2 a Saronno.

Età media: 73 anni.

Per sintomatologia riconducibile a SARS-CoV-2 al momento 15 persone sono in accertamento al Pronto soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio, 8 al Pronto soccorso dell’Ospedale di Gallarate, 1 al Pronto soccorso dell’Ospedale di Saronno.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: “Sulla base delle indicazioni di Regione e dell’elevata circolazione del Covid, dalla scorsa settimana abbiamo attivato 4 posti letto di Rianimazione Covid presso il Presidio di Gallarate e stiamo incrementando i posti letto per subacuti, ovvero pazienti in fase di guarigione ma non ancora dimissibili. I posti letto per subacuti a Saronno sono saliti da 10 a 15 e, a breve, potranno essere aperti 19 posti letto a Busto, convertendo la riabilitazione. Entro fine settimana l’ASST Valle Olona, rimodulando il minimo indispensabile le attività chirurgiche programmate, potrà mettere a disposizione tra 110 e 120 posti letto per acuti ripartiti sui tre Presidi di Busto, Gallarate e Saronno nella misura rispettivamente di 50, 40 e 30”.

