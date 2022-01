Il Direttivo del Collegio dei Capitani annuncia le prime due date delle Corse di Addestramento al Palio 2022 che si terranno al Centro Ippico Etrea le domeniche:

Il 13 marzo e il 3 aprile del 2022.

Il Direttivo riserva inoltre di dare ulteriori informazioni su un’eventuale terza data.

L’accesso alle corse, avverrà nel rispetto dei Decreti Governativi del momento.

