Abbandona rifiuti: identificato

I rifiuti abbandonati in un luogo non deputato ad accoglierli gli costeranno cari. Il cittadino che ha abbandonato in un'area di Villapia una consistente quantità di rusco non solo è stato identificato, ma sarà anche sanzionato. Per lui scatterà anche l'obbligo, come spiega il sindaco Raffaele Cucchi nel commentare l'episodio, di "Ripulire totalmente l'area e smaltire correttamente tutti i rifiuti". Un fenomeno, quello dell'abbandono di immondizia di varia natura, che interessa purtroppo da tempo il territorio dell'Altomilanese e quindi anche Parabiago. "Ciò - ricorda ancora Cucchi in una nota - oltre a deturpare enormemente l'ambiente, sia da un punto di vista ecologico che dal punto di vista paesaggistico, comporta anche enormi spese per la collettività". Ed è quindi intento dell'amministrazione, prosegue il primo cittadino, "contrastare questo odioso fenomeno applicando anche sanzioni molto elevate ai trasgressori". Insomma, il messaggio non si presta a fraintendimenti: per evitare di dover mettere mano al portafoglio per avere causato scompensi all'ambiente, è opportuno smaltire i rifiuti in modo corretto.

