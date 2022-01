Dona un 'gioco sospeso'

'Gioco sospeso' per i bimbi che hanno più bisogno. L'ultima iniziativa promossa dal 'Tutto per la Casa' di Castano. La Caritas li porterà ai più piccoli.

Lo spirito e le modalità, alla fine, sono praticamete o quasi identiche al più classico e ormai tradizionale 'caffé sospeso', ma stavolta con i giocattoli. Già, ecco a Castano, infatti, il 'gioco sospeso' per i bimbi bisognosi, solo l'ultima iniziativa pensata e promossa dal 'Tutto per la Casa' di corso San Rocco in occasione dell'Epifania. Fino al 5 gennaio, allora, andando in negozio, chiunque potrà acquistare un dono, che poi verrà dato alla Caritas per essere consegnato ai più piccoli. "Non solo - spiegano dallo stesso esercizio commerciale - perché, contemporaneamente, i clienti che lo vorranno, potranno lasciare anche lo sconto del 20% che faremo su ogni giocattolo e che, assieme ai giochi, andrà ai volontari, così che potranno utilizzare i soldi per le varie necessità durante l'anno. Come diceva Baden Powell, "Il vero modo di essere felici e quello di procurare la felicità agli altri"... quindi proviamoci".

