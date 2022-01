Ancora vandalismi in paese

Ancora una volta Cuggiono viene preso di mira dai vandali e dagli incivili che, questa notte, hanno danneggiato le decorazioni in Piazza della Vittoria.

Non vi è due senza il tre... e quando si parla di stupidità purtroppo il proverbio si conferma sempre. Ancora una volta Cuggiono viene preso di mira dai vandali e dagli incivili che, questa notte, hanno danneggiato le decorazioni in Piazza della Vittoria. Durante questo periodo di festività natalizie, purtroppo, gli episodi sembrano non aver fine: prima hanno distrutto tutte le lavorazioni dei bambini fuori dalla scuola elementare, poi i 'personaggi' del bosco realizzati in Villa Annoni. E questa notte un'altra amara sorpresa. Le strutture realizzate, posate ed allestite dai volontari del WWF in pieno centro paese rovinate e divelte. Speriamo che, almeno in questo caso, l'imprudenza dei vandali venga riconosciuta, viste le molte telecamere della zona. Sarebbe un'amara soddisfazione, ma almeno darebbe un segnale per evitare ancora episodi analoghi.

