Motor Bike Expo 2022

Riprende con la sua classica formula invernale, l’appuntamento di inizio anno più atteso dai motociclisti. Si stanno accendendo i riflettori nei padiglioni di Veronafiere.

A Veronafiere, da giovedì 13 a domenica 16 gennaio 2022, 8 padiglioni, quasi 600 espositori e 120.000 mq di esposizione, quattro giorni per vivere finalmente le emozioni dal vivo.

Riprende con la sua classica formula invernale, l’appuntamento di inizio anno più atteso dai motociclisti. Si stanno accendendo i riflettori nei padiglioni di Veronafiere per mettere in scena l’evento dei motociclisti; tutto è pronto per accogliere il grande pubblico, che da due anni attende la tradizionale kermesse. Motor Bike Expo torna a far vivere e respirare la moto dal vivo a tutti gli appassionati. Da giovedì 13 a domenica 16 gennaio 2022, per quattro giorni Veronafiere aprirà le porte ai motociclisti, con orario 9.00 - 19.00.

Chi arriva in moto parcheggia gratis in fiera:

Dopo l’esperienza della “Special Edition”, che ha letteralmente aperto le porte ai motociclisti, anche per l’edizione 2022 MBE riserverà il parcheggio gratuito alle motociclette, con ingresso dalla Porta C.

Motor Bike Expo

Veronafiere, dal 13 al 16 gennaio 2022

Orario di apertura al pubblico: 9:00 / 19.00

Il costo del biglietto intero intero è di 18€, 15€ il prezzo del biglietto ridotto per tessere club e ragazzi under 17 biglietto omaggio per tutti gli under 14 e gli over 65

www.motorbikeexpo.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro